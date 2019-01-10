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Haftanın MVP'si Papanikolaou

Olimpiakos'un Yunan basketbolcusu Papanikolaou, THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu oldu.

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Haftanın MVP'si Papanikolaou

Olimpiakos'un Yunan basketbolcusu Kostas Papanikolaou, THY Euroleague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan ekibinin evinde İspanya temsilcisi Baskonia'yı 91-87 yendiği maçı uzatmaya götüren üç sayılık basketi atan ve 31 verimlilik puanıyla oynayan Papanikolaou, normal sezonun 17. haftasında MVP unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 36 dakika süre alan Papanikolaou, 22 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 blok, 1 top çalmayla mücadele etti. THY Euroleague'de ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki kısa forvet oyuncusu, üç sayılık atışlarda 7'de 6, serbest atışlarda 4'te 4 isabetle oynadı.

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