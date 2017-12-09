Haftanın MVP'si Shved

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk olduğu İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 77-71 yenen Khimki'nin Rus oyun kurucusu Shved, 35 verimlilik puanı üreterek 11. haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

KARİYER REKORU KIRDI

Karşılaşmada rakip potaya gönderdiği 29 sayıyla kariyer rekorunu kıran 28 yaşındaki oyuncu, ayrıca 4 asist, 2 ribaunt ve 2 top çalmalık performans gösterdi. Galibiyette başrolü oynayan Alexey Shved, iki sayılık atışlarda 7'de 6, üç sayılık atışlarda 10'da 5, serbest atışlarda ise 2'de 2 isabetle oynadı.

Karşılaşmada rakip potaya gönderdiği 29 sayıyla kariyer rekorunu kıran 28 yaşındaki oyuncu, ayrıca 4 asist, 2 ribaunt ve 2 top çalmalık performans gösterdi. Galibiyette başrolü oynayan Alexey Shved, iki sayılık atışlarda 7'de 6, üç sayılık atışlarda 10'da 5, serbest atışlarda ise 2'de 2 isabetle oynadı.

Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'nin, konuk ettiği Anadolu Efes'i 100-81'lik skorla geçtiği maçta 29 sayı, 4 top çalma, 1 asist ve 1 ribaunt ile oynayan ABD'li oyun kurucu James Feldeine ise 32 verimlilik puanıyla haftanın en iyi üçüncü oyuncusu unvanına layık görüldü.