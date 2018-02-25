Haftanın MVP'si Spanoulis ile Wright

Olimpiakos'un Yunan basketbolcusu Spanoulis ile Brose Bamberg'in ABD'li oyuncusu Wright, THY Euroleague'de 23. haftanın en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un konuk ettiği İspanya ekibi Valencia Basket'i 80-70 yendiği maçtaki performansıyla Yunan basketbolcu Spanoulis ile Almanya temsilcisi Brose Bamberg'in ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 86-62 mağlup ettiği karşılaşmadaki oyunuyla ABD'li Wright'ın, 29 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi oyuncu ödülünü paylaştığı belirtildi.
Takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynayan oyunculardan 35 yaşındaki Spanoulis, karşılaşmayı 25 sayı, 9 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Wright ise 21 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.