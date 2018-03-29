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Hagi: Çok kitap okudum

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, Romanya'da tarih yazdığı FC Viitorul takımını kurma aşamasını anlattı.

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Hagi: Çok kitap okudum

Romanya'da FC Viitorul takımını kurup şampiyonluğa kadar taşıyan Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, kulüp kurma fikri hakkında açıklamalarda bulundu.

G.SARAY'DA OYNARKEN STRATEJİMİ GELİŞTİRDİM

Türkiye'de Galatasary forması giyerken takım kurma fikrini oluşturduğunu belirten Hagi, ''8 yıl önce akademiyi ilk açtığımda yeni Hagi'ler keşfedeceğim demiştim. Oyuncular yetiştirip yüksek performans almalıydım. Akademi açma fikri futbolu bırakmadan 3 yıl önce aklıma geldi. Galatasaray'daki son 3 yılımda stratejimi inşa ettim.'' sözlerini kullandı.

ÇOK KİTAP OKUDUM

Ajax'ın sistemini örnek aldığını belirten Romanyalı efsane, ''Antrenmanlarda sürekli ne yapmam gerektiğini yazıyordum. Çok fazla kitap okudum. Ajax'ın sistemine çalıştım. Ajax hakkında bir sürü şey araştırdım ve kendi futbol anlayışımı bu sistem üzerine kurmaya çalıştım.'' dedi.

BARCELONA İLE LİDERLİĞİ PAYLAŞTI

Geçen sezon FC Viitorul'u şampiyonluğa taşıyan Hagi, alt yapıdan %57.7 oranında oyuncu kullanırken %55.2 oranındaki Ajax'ı geride bırakarak bu alanda dünyada Barcelona ile birinciliği paylaşmıştı.

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