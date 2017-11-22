Hagi Dünya Kupası'nda çalışma teklifini reddetti

Galatasaray'ın eski yıldızı Gheorghe Hagi'nin Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın başında olması için yapılan astronomik teklifi reddettiği belirtildi.

HAGİ REDDETTİ BAUZA GETİRİLDİ

Rumen basınındaki haberlere göre, 52 yaşındaki Hagi'ye teklif Eylül'de geldi. Hagi kabul etmeyince de Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Arjantinli teknik adam Edgardo Bauza ile anlaştı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, eski teknikl direktörleri Bert van Marwijk ile anlaşamayınca Dünya Kupası finaller için teknik adam arayışına girmişti. Hagi, geçen sezon Viitorul Köstence'yi tarihinin ilk Romanya Ligi şampiyonluğuna ulaştırmıştı.

Viitorul Genel Menajeri Cristian Bivolaru, Hagi için kulübe birçok teklif gelmesine rağmen onun kulübe sadakatinin çok yüksek olduğunu söyledi. Hagi, 2009'da kurduğu Viitorul'un sahibi. Takım, bu sezon 18 maçta 30 puan topladı ve lider Cluj'un 10 puan gerisinde beşinci sırada bulunuyor.