Hagi: En büyük hayalim Şampiyonlar Ligi

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Sahibi olduğu Hagi Akademisi ve Viitorul Constanta kulüplerinin güncel durumuyla ilgili gelen soruya Hagi, "10. yılımı doldurdum. Çok mutluyum. Akademiden birçok oyuncu çıkardı ve hepsi Viitorul'da oynuyor. Romanya'nın en iyi kulübü olmak istiyoruz. Ligi, kupayı ve Süper Kupa'yı kazandık. Avrupa'ya gittik. Ancak, iyi sonuçlar alamadık. İyi, atak ve prensipleri olan bir futbol oynuyoruz. Şu anda ligde ikinci sıradayız. En büyük hayalim, Viitorul'u Şampiyonlar Ligi'nde görmek. Uzun vadeli hedefimiz bu. Adım adım ilerliyoruz. Şu an olduğumuz aşamadan ötürü tatminiz" dedi.