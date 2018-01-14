Hagi, Galatasaray sorusunu cevapladı

Viitorul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray ve Fatih Terim hakkında da konuştu.

Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesiyle sarı-kırmızılı takımın daha iyi olacağını söyleyen Hagi, 'Galatasaray'a dönmeye hazır mısın?' şeklinde sorulan soruyu da yanıtladı.

"FATİH TERİM'İN GELMESİ BÜYÜK İŞTİR"

Hagi, Galatasaray'ın Terim ile çok daha iyi olacağını söylerken ''Galatasaray'dan hazırlık maçı teklifi gelince gurur duyduk. Hayır diyemedik. Fatih Terim gibi bir ismin Galatasaray'ın başına geçmesi büyük bir iştir. Onunla beraber daha iyi olacağımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

"ŞUAN AMACIM KENDİ TAKIMIMA BAKMAK"

"Galatasaray'a dönmeye hazır mısın?" sorusunu da yanıtlayan Hagi, "'Şu an amacım kendi takımıma bakmak. Romanya liginde güzel futbol oynamak ve iyi işler yapmak'' cevabını verdi.