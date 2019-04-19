Hagi, oğlu Ianis'in transfer olacağını açıkladı

Romanya ekiplerinden Viitorul Constanta'nın sahibi ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

BU YAZ TAKIMDA AYRILACAK

Romanya'da yayın yapan Digi Sport'a konuşan Hagi, oğlunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağını belirterek, ''Ianis için İspanya, İtalya, Belçika ve diğer birçok ülkeden teklif var. Neler olup bittiğini görmek için önümüzde bir buçuk ay var. Hangi kulübün ne kadar hızlı davranacağını göreceğiz. Ianis bu yaz takımdan ayrılacak'' diye konuştu.

Babasının sahibi olduğu Viitorul'da futbola başlayan 20 yaşındaki Ianis Hagi, 2016 yazında 2 milyon euroya Fiorentina'ya transfer olup 2018'in Ocak ayında 2 milyon euroluk bedelle tekrar Viitorul'a döndü.

Babası Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde İstanbul'da dünyaya gelen Ianis Hagi, on numara pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor.