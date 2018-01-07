Hagi, oğlunu takımına aldı

Serie A ekiplerinden Fiorentina'da aradığını bulamayan ve Viitorul Constanta Kulübü'nün görüşmelere başlandığını açıkladığı Ianis Hagi, Romanya'ya döndü.

OĞLUM BİR YERE GİTMEYECEK

Ianis Hagi, Viitorul Constanta Teknik Direktörü ve babası Gheorghe Hagi ile birlikte ülkesi Romanya'ya geri döndü. Gheorghe Hagi, havalimanında konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparken, ''Oğlum bir yere gitmeyecek. Fiorentina ile anlaşmayı umuyoruz'' ifadelerini kullandı.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Rumen basınında yer alan haberde Viitorul Constanta'nın Ianis Hagi için yaptığı 2 milyon euroluk teklifi Fiorentina kabul etmedi. Ancak görüşmeler hala sürüyor ve Hagi, oğlu Ianis'in oynamasını istediği için en kötü ihtimalle kiralık olarak takımına katmak istiyor.

Viitorul Constanta ile Fiorentina arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması ve transferin açıklanması bekleniyor.