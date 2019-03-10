Hagi: Roma konu beni korkutuyor

Romanya'da Viitorul takımının başında yer alan Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, Roma'da Eusebio di Francesco ile yolların ayrılmasının ardından adaylar arasında gösterilmesi ile ilgili konuştu.

NE OLACAĞINI BİLMİYORUM

Roma iddialarının kendisini korkuttuğunu belirten Rumen teknik adam, "Roma'nın başına geçme konusu beni korkutuyor. Bir gün harika bir takımı çalıştırmak isterim. Roma, Avrupa'nın en iyisi olabilecek bir imparatorluk. Benim ruhumda da eğer şans elde edebilirsem kazanmak var. Ne olacağını bilmiyorum, zor bir durum. Romanya'dan Roma'ya uzun bir yol var. Her şey olabilir, geleceğin ne göstereceğin bakacağız. Şu anda burada iyi hissediyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Roma, Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırmasının ardından deneyimli İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'yi geçici olarak takımın başına getirdi. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Serie A'da 26 hafta sonunda 44 puanla 5. sırada yer alıyor.