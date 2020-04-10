Hagi: Türk futboluna biz zekâ kattık

Gheorghe Hagi, The Athletic'ten Jordan Campbell'a röportaj verdi.

"PARAYI NASIL KULLANDIĞIN ÖNEMLİ"

Hagi, "Dünyanın en iyi oyuncuları kimler? Liverpool, dünyadaki en iyi oyuncuları mı sahip? Neden şu an dünyanın en iyi takımı Liverpool? Çünkü, Jürgen Klopp'un bir vizyonu var. En zor şey, bir takımı satın almak değil bir takımı kurmaktır. Para önemli, ancak nasıl kullanacağını bilmen gerekiyor. Biz ligi kazandığımızda Romanya'nın en küçük bütçesine sahip takımıydık. Yaş ortalamamız yalnızca 21.4'dü. Bugün için değil yarın için kurulmuş bir takımdık. Zaman aldı. Futbol dünyasının da en büyük problemi bu." dedi.

"ZEKÂYI İŞİN İÇİNE KATTIK"

Galatasaray efsanesi, "İyi projeler zaman alır. Herkes bugün için çalışır, yarını unutur. Bugünün Liverpool'u, dünün Galatasaray'ına benziyor. Ben, Popescu, Taffarel. İlk 3 yıl kazanabildik mi? Hayır. Ancak, sonrasında UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandık. Biz oraya gittiğimizde Türk futbolu, sürekli dikine koşuların olduğu bir ligdi. Biz gittiğimiz zaman zekâyı da işin içine kattık ve Avrupa'nın diğer tüm takımları kadar da enerji ortaya koyduk. Bir takım inşa etmelisin. Dünyanın her yerinde oyuncu var. Ancak, benim konseptime uyan oyuncu az. Mesela, 100 milyon euro bütçeyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirsin. Ancak, 3 milyon euro ile de kazanabilirsin. Futbolda her şey mümkün. Limitlere inanmam." ifadelerini kullandı.