Hagi: Umarım Falcao Galatasaray'da başarılı olur

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı takımın flaş transferi Radamel Falcao'yu değerledirdi.

"TÜRKİYE'DE OYUNCULARA ÇOK İYİ ÜCRETLER ÖDENİYOR"

Falcao'nun beklentileri karşılayıp karşılamadığı sorusuna cevap veren Rumen teknik adam, "Falcao, fantastik bir oyuncu, Avrupa'da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar. Türkiye'de ödenen maaşlarla kulüplerin büyük bir çoğunluğu çok iyi oyuncular getirebilir. Çünkü çok iyi ücretler ödeniyor." şeklinde konuştu.

"G.SARAY SON DÖNEMDE İYİ YABANCILAR GETİRDİ"

Galatasaray'ın transfer politikasını değerlendiren Hagi, "Şunu biliyorum ki Galatasaray son dönemde iyi yabancı oyuncular getirdi. Çünkü maaşlar yüksek. Tabii ki de isim olan oyuncular getirebiliyor. Geçmişi çok iyi olan oyuncular getirebiliyor." dedi.