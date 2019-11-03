Hagi'nin Galatasaray'a tavsiye ettiği futbolcu

Bu sezon kanatta ve forvet hattında büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da Hagi devreye girdi. Sarı-Kırmızılı ekibin unutulmaz ismi, vatandaşı Florinel Coman'ı Galatasaray'a tavsiye etti.

HAGİ'YE GÖRE FANTASTİK BİR FUTBOLCU

Romanya basınında çıkan haberde Hagi, 21 yaşındaki kanat-forvet Florinel Coman için, "Fantastik bir oyuncu" yorumunu yaparken Galatasaray'a gitmesi halinde boyut atlayacağını belirtti. Hagi, Galatasaray'ın bu futbolcuyu 1.5 milyon euro karşılığında transfer edebileceğini de kaydetti.

21 yaşında ve 1.82 boyuda olan Florinel Coman'ın asıl bölgesi sol kanat. Ancak forvet bölgesinde de görev yapabiliyor. Bu sezon Romanya Ligi'nde 11 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 6 gol attı ve 5 asist yaptı. Kulübüyle mukavelesi 2022'de tamamlanacak.

Ayrıca menajerliğini yapan isim de Galatasaray için pek de yabancı değil. 90'ların ikinci yarısında G.Saray'a çok futbolcu getiren Becali, Coman'ın da temsilciliğini yapıyor. İngiltere'den M.City ve West Ham da onu izliyor.