Hagi'nin oğlu: Hiçbir zaman G.Saray'a hayır demem

Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamadığını ifade eden Lanis Hagi, şuanki takımından mutlu olduğunu söyledi.

Kendisinin her aman oyun oynamak isteyen bir oyuncu olduğunu kaydeden Hagi, “2018’i çok iyi geçirdik. istatistiklerde bunu gösteriyor. Kulübe de teşekkür ediyorum. Bana bu konuda büyük bir yatırım yaptılar. Umarım onları her konuda mutlu ederim diye düşünüyorum” diye konuştu.

İlerleyen zamanlarda mutlaka bir adım atması gerektiğini söyleyen Hagi, “O adımı nereye atacağımı bilmiyorum. Türkiye’de doğduğum için Türkiye’de oynamak isterim. Ama ne olacağını zaman gösterir” ifadelerini kullandı.

G.SARAY ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP

Hagi’ isminin Türkiye’de önemli olduğunu bildiğini belirten Lanis Hagi, “Galatasaray tabii ki çok büyük bir kulüp. Avrupa da başarı gösteren kulüp. Gelecek ne gösterir bilemiyorum. Ama hiçbir zaman Galatasaray’a hayır demem” dedi.