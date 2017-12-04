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Hagi'nin oğlundan enfes gol - İZLE

Gheorghe Hagi'nin Fiorentina B Takımı'nda forma giyen oğlu Ianis Hagi, Chievo Verona maçında güzel bir gole imza attı.

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Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, babasının izinden gidiyor...

Fiorentina'ya transfer olan ve B takımda forma giyen Ianis Hagi, attığı akıl dolu golle futbolseverleri mest etti.

DAR AÇIDAN HARİKA VURDU

Fiorentina-Chievo Verona B takımları karşı kaşıya geldi. 3-2 Fiorentina'nın üstünlüğyle biten mücadelede Ianis Hagi, enfes bir gole imza attı.

Sağ çaprazda topla buluşan Rumen yetenek, rakibi geçtikten sonra dar açıdan harika bir vuruş çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

İşte Ianis Hagi'nin attığı enfes gol:

Hagi'nin oğlundan enfes gol - İZLE

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