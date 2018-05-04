Haidara'dan müthiş gol

Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Salzburg'la Marsilya karşı karşıya geldi. Maça Haidara'nın golü damga vurdu.
HAİDARA'DAN TEK KİŞİLİK ŞOV
İlk maçı 2-0 kaybeden Salzburg rövanş karşılaşmasının normal süresini 2-0 önde kapattı. Uzatamaya giden maçta Marsilya Rolando'nun golüyle turu geçen takım oldu.
Salzburg'un ikinci golünü atan Haidara ise Avrupa Ligi'nin en güzel gollerinden birine imza attı. Mücadelenin 52. dakikasında orta sahanın yakınlarında topla buluşan Haidara rakiplerini çalıma dizerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.