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Hajduk Split'te Tudor dönemi

Bir dönem Galatasaray'da çalışan Igor Tudor, Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle anlaştı.

| Haber Merkezi
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Hajduk Split'te Tudor dönemi

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Hajduk Split, Igor Tudor'u göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli hocanın 5 yıllık aradan sonra yeniden  takımın başına getirildiği duyuruldu. Tudor'un devre arasında göreve başlayacağı aktarıldı.

2.5 YILLIK İMZA

Futbolculuğu döneminde Hajduk Split'in önemli isimlerinden biri olan Tudor, 2013-2015 yılları arasında Hırvat ekibini çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca, Yunanistan'da PAOK, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray ile İtalya'da Udinese takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı.

Hajduk Split, ligde lider Dinamo Zagreb'in 12 puan gerisinde ikinci durumda. Tudor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

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