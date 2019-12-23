Hajduk Split'te Tudor dönemi

Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Hajduk Split, Igor Tudor'u göreve getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli hocanın 5 yıllık aradan sonra yeniden takımın başına getirildiği duyuruldu. Tudor'un devre arasında göreve başlayacağı aktarıldı.
2.5 YILLIK İMZA
Futbolculuğu döneminde Hajduk Split'in önemli isimlerinden biri olan Tudor, 2013-2015 yılları arasında Hırvat ekibini çalıştırmıştı.
Tudor ayrıca, Yunanistan'da PAOK, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray ile İtalya'da Udinese takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı.
Hajduk Split, ligde lider Dinamo Zagreb'in 12 puan gerisinde ikinci durumda. Tudor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.