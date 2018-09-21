Hajrovic: Böyle bir sonuç beklemiyordum

Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Izet Hajrovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Izet Hajrovic'in açıklamaları;

"Çok iyi bir karşılaşma oldu. Önemli bir şansımız olduğunu bilmemize rağmen böyle bir sonuç beklemiyordum. Fenerbahçe'den daha iyiydik ve kazanmayı hak ettik"

HARİKA BAŞLANGIÇ

"Bu harika bir başlangıç ancak şimdi lige dönmeliyiz. Ortaya koyduğumuz futbol için mutluyuz ancak böyle devam etmeliyiz."





KAZANMAYA DEVAM

"Gruptan çıktık diyebilmemiz için daha erken. Her zaman kazanmak istiyoruz ve kazanmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Tüm taraftarlara destekleri için teşekkür ediyorum."