Hakan Arslan: Milli takım için Allah'a dua ediyorum

Hakan Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine röportaj verdi.

"ALLAH'A DUA EDİYORUM"

Kariyerinde milli takım formasını giyememenin eksikliğini hissettiğini anlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, şunları kaydetti: "Futbol hayatım boyunca içimde eksik kalan tek şey, milli takım formasını giymek. Keşke herhangi bir kategoride de olsa ay-yıldızlı formayı giymek nasip olsaydı. Performansıma bakıldığı zaman aslında oynadığım mevki olarak hiçbir eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Artı yönlerim fazla ama 'Milli takım forması neden nasip olmadı?' diye hep kendime soruyorum. Muhakkak eksiklerimden olduğunu düşünüyorum ama istatistik olarak bakılırsa oynadığım mevkideki oyunculara karşı bariz bir üstünlüğüm var. Ancak hiçbir zaman milli takıma çağırılmadım. Bu da benim içimde 'keşke' olarak kaldı. Fakat hedefler hiçbir zaman bitmez. Yaş ilerler ama hedeflerden sapma olmaz. Umarım bir gün olacak. O milli formayı giyebilmek için Allah'a dua ediyorum. Umarım hayalim gerçekleşir."