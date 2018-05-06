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Hakan attı Milan farklı kazandı

Serie A'da Milan konuk ettiği Hellas Verona'yı 4-1 yenerken, ev sahibinin ilk golünü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 36. haftasında Milan, ağırladığı Hellas Verona'yı 4-1 yendi.

İLK GOL HAKAN'DAN

Milan, ligin bitmesine iki hafta kala sahasında Hellas Verona ile karşılaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Milan, 32. dakikada Patrick Cutrone, 49. dakikada Ignazio Abate ve 89. dakikada Fabio Borini'nin kaydettiği gollerle Hellas Verona'yı 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golünü 85. dakikada Lee Seung-woo attı. Takımının ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Milan'a 3 puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi

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