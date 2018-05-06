Hakan attı Milan farklı kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 36. haftasında Milan, ağırladığı Hellas Verona'yı 4-1 yendi.

İLK GOL HAKAN'DAN

Milan, ligin bitmesine iki hafta kala sahasında Hellas Verona ile karşılaştı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Milan, 32. dakikada Patrick Cutrone, 49. dakikada Ignazio Abate ve 89. dakikada Fabio Borini'nin kaydettiği gollerle Hellas Verona'yı 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golünü 85. dakikada Lee Seung-woo attı. Takımının ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.