Hakan Balta futbolu bırakıyor

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanan 34 yaşındaki Hakan Balta'nın kendisine kulüp aramadığı ve sezon sonunda jübile yapacağı gelen haberler arasında.

TUDOR BİLETİNİ KESMİŞTİ

Galatasaray'dan sonra başka bir takımda oynamak istemeyen Balta'nın böyle bir karar aldığını yakın çevresine iletti. Igor Tudor geçen sezon ortasında göreve geldikten sonra Hakan Balta'dan sol bek oynamasını istemiş, Hakan buna yanaşmayınca Hırvat hoca tecrübeli oyuncunun biletini kesmişti.