Hakan Balta futbolu bıraktı

Galatsataray'dan ayrılan futbolcu Hakan Balta, İnstagram'dan bir paylaşım yaparak futbolu bıraktığını açıkladı.

HAKKINIZI HELAL EDİN

Hakan Balta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Altı yaşında başladığım aktif futbol hayatıma bugün son veriyorum.Oynadığım CSV97,SCSiemensstadt,Reinickendorfer Füchse,Hertha BSC,Vestel Manisaspor,Türk Milli Takımı ve Galatasaray kulübüne sonsuz teşekkür ederim.Hayatımın yaklaşık üçte birini geçirdiğim Galatasaray’ın yeri tabiki apayrı. Onbir senede burada kazandığım başarılardan ziyade benim için herzaman Galatasaray formasının ağırlığını taşıyabilmek ve sizlere saha içinde ve dışındaki futbolcu kimliğimle örnek olabilmek hep önceliğim oldu. Birlikte çalıstığım başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve bütün kulüp çalışanlarına da herşey için minettarım. Karşılıklı oynadığım arkadaşlara ve kulüplere de teşekkür ederim.Bir hatamız olduysa da affola. En büyük teşekkürü aileme borçluyum. İyi günde kötü günde herzaman arkamdaydılar.Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler.. Ve gelelim sizlere...Büyük Galatasaray taraftarı. Geldiğim ilk günden beri beni bağrına basan, destekleyen ve adımı her bağırdıklarında iyiki burdayım dedirten Galatasaray taraftarı.Geriye dönüp baktığımda tüm güzel anılarımda sizler varsınız.Yarın sizlere stadta sadece Galatasaray’ın futbolcusu Hakan Balta olarak veda edeceğim.Biliyorumki hep bir arada olacağız.Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin... Hakan Kadir Balta"