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Hakan Balta, Galatasaray'da bırakacak

Hakan Balta, uzun bir süredir kadroda kendine yer bulamasa da kendisine gelen tekliflere rağmen futbolu Galatasaray'da bırakacak.

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Hakan Balta, Galatasaray'da bırakacak

Bu sezon yeniden yapılanan Galatasaray'da kendine yer bulamayan ve sarı-kırmızılıların oynadığı hiçbir maçta kadroya giremeyen Hakan Balta, devre arasında da takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

KULÜPTEN ALACAĞI VAR

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bursaspor ve Antalyaspor'un transfer etmek istediği 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, başka takıma transfer olmayı düşünmediği ve Galatasaray'da futbolu bırakmak istediği öğrenildi.

Ayrıca Hakan Balta'nın, sarı-kırmızılılardan 1 milyon 250 bin Euro alacağı bulunuyor.

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