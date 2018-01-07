Ensonhaber.com'a dön

Hakan Balta'ya lisans çıkıyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in isteği üzerine 2. yarıda Hakan Balta'ya da lisans çıkartılacak.

Yorum Yap

Hakan Balta'ya lisans çıkıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tarafından sezon başı kadro dışı bırakılan Hakan Balta'ya lisans çıkarılmamıştı.

LİSANSI ÇIKARTILACAK

Fatih Terim'in gelişiyle A Takım'a dönen Hakan'a lisans çıkartılacağı bildirildi.

Tecrübeli oyuncu, sezonu Galatasaray'da tamamlayıp futbolu bırakacak. Bu arada Galatasaray'ın 10 gün sürecek Belek kampı yarın başlayacak. Takım bu sabah Florya'da toplanacak ve akşam Antalya'nın yolunu tutacak. Sarı-kırmızılılar, burada sadece bir hazırlık maçı oynayacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM