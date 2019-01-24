Hakan Bilal Kutlualp: Serdar Aziz transferi bitti

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
F.Bahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli kulübün Serdar Aziz'in transferini bitirdiğini söyledi.
"SERDAR AZİZ TAMAM"
Kutlualp'in gece yarısı resmi twitter hesabından "Serdar Aziz tamam" şeklinde paylaşım yapması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
İstihbaratlarıyla ünlü spor yorumcusu İbrahim Seten ise, "Serdar Aziz birazdan G.Saray'la ipleri koparıp resmen F.Bahçe ile anlaşırsa hiç şaşırmam" dedi.