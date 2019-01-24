Ensonhaber.com'a dön

Hakan Bilal Kutlualp: Serdar Aziz transferi bitti

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli yönetimin Serdar Aziz'i transfer ettiğini söyledi.

Hakan Bilal Kutlualp: Serdar Aziz transferi bitti
Yorum Yap

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

F.Bahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertli kulübün Serdar Aziz'in transferini bitirdiğini söyledi.

"SERDAR AZİZ TAMAM"

Kutlualp'in gece yarısı resmi twitter hesabından "Serdar Aziz tamam" şeklinde paylaşım yapması, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

İstihbaratlarıyla ünlü spor yorumcusu İbrahim Seten ise, "Serdar Aziz birazdan G.Saray'la ipleri koparıp resmen F.Bahçe ile anlaşırsa hiç şaşırmam" dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM