Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imza atıyor

2017 yılından bu yana Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, uzun yıllar daha İtalyan ekibinde forma giyecek...

İtalyan basını, milli futbolcumuzun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı.

2.5 MİLYON EURO ALACAK

2017 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon euro kazanacağı da belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.