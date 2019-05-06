Hakan Çalhanoğlu Bundesliga yolcusu

Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya macerasına bu sezon son verebilir.

Milan'a transfer olduğundan beri bir türlü istenileni veremeyen Çalhanoğlu, satış listesine konuldu. İtalyan ekibi milli futbolcu için 20 milyon euro bonservis ücreti istediğini belirtti.

4 BUNDESLİGA EKİBİ İLGİLENİYOR

İtalya basınına göre futbolcu için Almanya'dan transfer teklifleri gelmeye başladı. Hakan Çalhanoğlu için Bundesliga'dan Hamburg, Leipzig, Schalke ve Werder Bremen'in devreye girdiği öğrenildi.

SEZON SONU KARAR VERECEK

Kendisine gelen teklifleri masaya yatıracak olan milli futbolcunun sezon sonunda bir seçim yapması bekleniyor. Çin ve İngiltere'den de teklifler alan Hakan Çalhanoğlu için Milan, Bayer Leverkusen'e 21 milyon euro ödemişti