Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'da oynamak istiyorum

İtalya Serie A takımlarında Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

TRTSpor'a konuşan Çalhanoğlu, Süper Lig'deki takımlar hakkında da yorum yaptı. Kötü gidişat içerisinde olan Fenerbahçe'nin toparlanacağına belirten milli futbolcu, kariyerinin ilerleyen yıllarında Galatasaray'da forma giymek istediğini dile getirdi.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Büyük bir Galatasaray taraftarıyım ve gelecekte Galatasaray’da oynamak istiyorum. Milli takımda mental olarak daha kuvvetli olmalıyız. İyi futbolcularımız var, diğer takımlardan eksiğimiz yok. Tecrübesizlik olduğunu söyleyebilirim. Bunları aşabilirsek iyi yerlere geliriz."





JUVE'Yİ CİMCİKLEYECEĞİZ

"İtalya'da çok mutluyum, çok alıştım. Futbolda bazen ayrılman gerekiyor, her şey olabilir. Gattuso ile iyi anlaşıyorum. Bazen sinirleniyor ama onun huyu öyle. Maçtan sonraki gün ise bizi tekrar motive etmek için uğraşıyor. Süper Kupa finalinde Juventus'u yenmek istiyoruz. Onları cimcikleyeceğiz."