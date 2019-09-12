Hakan Çalhanoğlu: Galatasaraylıyım

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri 5. hafta maçında sahasında Andorra'yı ağırlamış ve 89. dakikada attığı golle rakibini zar zor mağlup etmişti.

Bu karşılaşmada adeta dökülen Hakan Çalhanoğlu, formasını kaybetti.

Moldova mücadelesinde yedek oturan ve sonradan oyuna giren 25 yaşındaki futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada "Milan'da oynuyorum, kalitemden şüphem yok. Ders çıkarıp, ben de çalışacağım" dedi.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ G.SARAYLIYIM"

Öte yandan Fanatik gazetesine konuşan Hakan, ilerleyen yıllarda Galatasaray'da oynamak istediğinin sinyallerini verdi.

Çalhanoğlu, “Hiçbir zaman söylemekten çekinmedim. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. En yakın arkadaşlarım bile ultrAslan’dan. İleride ne olur bilmem tabi ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” ifadelerini kullandı.