Hakan Çalhanoğlu: İbra'yla aramız çok iyi

Milan'ın Torino'yu 4-2 yendiği İtalya Kupası çeyrek final maçının 82. dakikasında oyuna giren ve 90+1'de kaydettiği golle skoru 2-2 yaparak maçı önce uzatmaya götüren Hakan Çalhanoğlu, uzatmalarda da attığı golle takımının yarı finale çıkmasında önemli pay sahibi oldu.

"HEDEFİMİZ KUPA FİNALİ"

Milli oyuncu maçı değerlendirirken, "Şu anda antrenman bitti ve soyunma odasındayız. Çok mutluyuz. Güzel bir atmosfer var. Hedefimiz tabii ki kupa finalinde olmaz. Önümüzdeki maç birazcık zor (Yarı finalde Juventus ile oynayacaklar). Ancak iyi hazırlanıyoruz" dedi.

Açıklamalarına devam eden milli yıldızımız, Zlatan İbrahimovic'le arasındaki dostluktan da şu sözlerle bahsetti:

"ESKİ TÜRK ŞARKILARINDAN DİNLİYOR, İBRAHİM TATLISES SEVİYOR"

"Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Belki görmüşsünüzdür. Türkleri çok sevdiğini söylemiştim. Saha içinde ve dışında çok iyi anlaşıyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Buraya geldiğinden bu yana kaybetmedik. Katkısı çok büyük. İnşallah kaybetmemeye devam ederiz. 'Zlatan ile dışarıda da bir dostluğum var' desem kimse inanmayacak. Bazen kahve içiyoruz. Türkçe kelimeler de kullanıyor. Türk müzikleri dinliyor. Nasılsın, napıyosun diyor. Eskilerden, Türk şarkılardan dinliyor. İbrahim Tatlıses seviyor. Çok enterasan bir şey" diye konuştu.

"DAHA İYİ OLMAMIZ İÇİN BİZE ÇOK YARDIM EDİYOR"

"Zlatan ne anlamda size yardımcı oluyor?" sorusuna ise Hakan Çalhanoğlu, "Saha içinde çok konuşan birisi. Saha dışında da aynısı. Yanlışımızı, doğruları söylüyor. İdmanlarda bile iyi olan şeylere iyi demiyor. 'Kötü' diyor. 'Daha iyi olursun' diyor. Yüzüne söylüyor. Böyle şeylerde çok yardımcı oluyor. Daha iyisini yapabiliriz' diyor" yanıtını verdi.