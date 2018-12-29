Hakan Çalhanoğlu: Milan'da mutluyum

Milan'da oynayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, devre arasında takımdan ayrılacağı iddiaları ile ilgili konuştu ve böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Gattuso ile iyi bir ilişkisi olduğunu kaydeden Çalhanoğlu, "Milan'da mutluyum, Gattuso ve ekibi ile mutluyum. Milano'da çok iyi hissediyorum. Gattuso ile ilişkim gerçekten iyi, bana kızsa bile iyi. O kazanmak isteyen bir teknik adam, o yüzden kızması sorun değil. Sinirlendiğinde bir şey söylememek daha iyi, yoksa tersini görüyorsun" ifadelerini kullandı.

"2. YARIDA DAHA FAZLA PUAN ALABİLİRİZ"

Milan'ın durumu ile ilgili görüşleri sorulan Hakan, "Futbolda sezon içinde inişlerin, çıkışların olduğu periyotlar yaşamanız normal. Sezonun 2. yarısında daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne ligde 3 puan uzaktayız, her şey ortada. Daha iyisini yapabiliriz, daha fazla puan alabiliriz, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"BEN FORVET ARKASINDA OYNAMAYI SEVİYORUM"

Serie A'da çektiği şuta oranla attığı gol sayısı en düşük oyuncu olan oyuncu, bunun üzerine, "Az gol attığım için baskı altında hissetmiyorum. Takım için oynuyorum ve hocamın istediğini yapıyorum. Saha içinde oynadığım noktaya hocamız karar veriyor. Ben genellikle forvet arkasında oynamayı seviyorum, bu değişmedi. Önemli olan odaklanmamız" cevabını verdi.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 maçta 1535 dakika süre aldı ve 1 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.