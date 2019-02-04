Hakan Çalhanoğlu: Tolgay'a başarılar diliyorum

Ligin 22’nci haftasında Roma’ya dün akşam konuk olan kırmızı-siyahlıların oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu, 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendi hedefinin öncelikle sağlık olduğunun altını çizen Çalhanoğlu, "Bu benim için çok önemli. Hedef her zaman Şampiyonlar Ligi. Milan uzun yıllardır bunu başaramadı. İnşallah bu sene başarırız, en büyük hedefim o" dedi.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan arkadaşı Tolgay Arslan hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Ona başarılar dilerim yeni kulübünde. Ne yazık ki daha görüşemedik. Yeni bir kulüp, yeni hedefler kuracak tabii ki. Neler gelişti, neler yaşandı bilmiyorum ama ona başarılar dilerim" diye konuştu.

Öte yandan sakatlığından ötürü oynamayan Cengiz Ünder, karşılaşmayı statta izledi.