Hakan Çalhanoğlu, transfer söylentilerine cevap verdi

Serie A takımlarından Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Milan'dan ayrılacağı iddialarına cevap veren Türk yıldız, ''Hakkımda çıkan transfer dedikodularını asla anlayamıyorum. Tüm gazeteciler transfer hakkında konuşuyor. Menajerim bu konularla ilgileniyor. Ben sadece işime odaklanıyorum. Yeni bir teknik direktörümüz var, takım içinde yeni bir rolüm var. Sadece daha fazla çalışmamız gerekiyor.'' sözlerini kullandı.

"DOĞRU YOLDAYIZ, ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Yeni sezonda yeni bir anlayışla mücadele ettiklerini belirten Hakan, ''Giampaolo'nun oyun anlayışı farklı. Hücumcu ve ileriye dönük oyun tarzını seviyor. Top bizdeyken direkt karşı kaleye gitmemizi istiyor. Bence doğru yoldayız, zamanla daha iyiye gideceğiz. Her hocanın kendi tarzı vardır. Geçen sene 4-3-3 oynuyorduk ve kendimi ona hazırlıyordum. Bu sene her şey değişti ve üzerinde çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.

Ligde ilk maçı kaybeden Milan'ın 10 numarası, ''Udinese maçında bazı hatalar yaptık. Teknik direktörümüzün isteklerini yerine getiremedik. Udinese ise çok iyi oynadı. Birbirlerine yakınlardı ve orta sahayı ele geçirdiler. Daha ilk maçımızdı. İyi olacağız.'' dedi.