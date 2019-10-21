Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı ama Milan'a yetmedi

Serie A'da 8. hafta maçında, Milan ile Lecce karşı karşıya geldi.

Milan, mücadelenin 20. dakikasında Hakan Çalhanoğlu ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Lecce karşılaşmanın 62. dakikasında, Khouma Babacar'ın kaydettiği golle skora eşitlik getirdi.

HAKAN'DAN 1 GOL 1 ASİST

Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Piatek çıktı ve Milan'ı bir kez daha öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.

Son sözü 90. dakikada Calderoni söyledi ve Milan ile Lecce 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 10'a yükseltti. Lecce'nin puanı ise 7 oldu.