Hakan Çalhanoğlu'na 30 milyon euroluk teklif

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için Bundesliga ekibi RB Leipzig, kesenin ağzını açtı.

LEİPZİG 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, AC Milan'ın Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için 30 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

24 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sene 24 milyon euro karşılığında Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olmuştu. İtalya'da sergilediği performansla İtalyanların gözünü dolduran Çalhanoğlu, onunla geçen sezon da ilgilenmiş olan RB Leipzig ekibinin tekrardan gündeminde.

YILLIK 3 MİLYON EURO GARANTİ PARA TEKLİF EDİLECEK

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Çalhanoğlu için 30 milyon euroluk teklif sunacak olan Leipzing, imzaların atılması takdirinde milli oyuncuya yıllık 3 milyon euro garanti ücret ödeyecek. Hakan 2017-2018 sezonu boyunca Milan forması ile çıktığı 45 karşılaşmada 8 gol 13 asistlik performans gösterdi.