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Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında A Milli Takımımız, Arnavutluk'u 2-0 yenerken Hakan Çalhanoğlu güzel bir gole imza attı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol
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EURO 2020 grup eleme maçlarına harika bir başlangıç yaptık. Şenol Güneş yönetiminde çıktığımız ilk karşılaşmada Arnavutluk deplasmanından 2-0'lık galibiyet çıkardık.

HAKAN'IN FÜZESİ ARNAVUTLARI SUSTURDU

Burak Yılmaz'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Milliler, Hakan Çalhanoğlu'yla farkı 2'ye çıkardı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arnavutluk'a jeneriklik gol - İZLE

55. dakikada topla buluşan Hakan, ceza sahası dışından enfes bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Müthiş füzeyle kaleciyi çaresiz bırakan yıldız futbolcu, maç öncesi İstiklal Marşımızı ıslıklayan Arnavutları da susturdu.

Arnavut taraftarlar İstiklal Marşı'nı ıslıkladı

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