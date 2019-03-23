Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol

EURO 2020 grup eleme maçlarına harika bir başlangıç yaptık. Şenol Güneş yönetiminde çıktığımız ilk karşılaşmada Arnavutluk deplasmanından 2-0'lık galibiyet çıkardık.
HAKAN'IN FÜZESİ ARNAVUTLARI SUSTURDU
Burak Yılmaz'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Milliler, Hakan Çalhanoğlu'yla farkı 2'ye çıkardı.
Hakan Çalhanoğlu'ndan Arnavutluk'a jeneriklik gol - İZLE
55. dakikada topla buluşan Hakan, ceza sahası dışından enfes bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Müthiş füzeyle kaleciyi çaresiz bırakan yıldız futbolcu, maç öncesi İstiklal Marşımızı ıslıklayan Arnavutları da susturdu.