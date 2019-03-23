Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Şenol Güneş: Uzun süre sonra kazandık, mutluyuz A Milli Takım Tenik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçında alınan galibiyetin moral motivasyon olarak iyi bir başlangıç olduğunu ve bunu devam ettirmek istediklerini belirtti.

2 Hakan Çalhanoğlu'nun Arnavutluk'a attığı nefis gol 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında A Milli Takımımız, Arnavutluk'u 2-0 yenerken Hakan Çalhanoğlu güzel bir gole imza attı.

3 Arnavut taraftarlar İstiklal Marşı'nı ıslıkladı A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Arnavutluk'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi Arnavut taraftarlar İstiklal Marşımızı ıslıkladı.

4 A Milli Takımımız ilk maçında Arnavutluk'u yendi A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

5 Galatasaray'ın CAS itirazı kabul edildi Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi.

6 Cyle Larin: Kendime güveniyorum Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, ABD basınına yaptığı açıklamada, kendisine güvendiğini ve siyah-beyazlı takımın 1. forveti olabileceğini söyledi.

7 Cenk Tosun Beşiktaş'a dönebilir Beşiktaş'tan 22 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Premier Lig'de tutunamadı. İngiliz ekibi milli futbolcuyu siyah-beyazlı takıma kiralamaya hazır.

8 Ersun Yanal isterse Volkan kalacak Ali Koç'un Volkan Demirel'in 1 yıl daha takımda kalmasını istediği öğrenildi. Ancak tecrübeli kaleciyle ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

9 Ali Koç'tan 50 milyon TL'lik bağış Ali Koç, yakında başlatacağı 'Fener ol' kampanyası için ilk bağışı kendisi yapacak. Koç'un kampanyaya 50 milyon TL'lik katkı sağlayacağı ifade ediliyor.