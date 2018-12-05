Ensonhaber.com'a dön

Hakan Çinemre sezonu kapattı

Göztepe-Nazilli Belediyespor maçında çapraz bağları kopan Hakan Çinemre, sezonun geri kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Yorum Yap

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sakatlanan Hakan Çinemre'nin, sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı bildirildi.

Ameliyat edilmesi planlanan oyuncu için 6-7 aylık tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi. Göztepe'nin başarılı futbolcusu Hakan Cinemre, Nazilli Belediyespor maçının 25. dakikasında kenara 'koptu, koptu’ işareti yaptıktan sonra oyundan alınmıştı.
 
Öte yandan, 24 yaşındaki futbolcunun, geçen yılın ekim ayında sağ diz ön çapraz bağında yine yırtık meydana gelmişti. Çinemre, geçen sezon bu sakatlığı sonrası forma giyememişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM