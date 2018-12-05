Hakan Çinemre sezonu kapattı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nazilli Belediyespor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sakatlanan Hakan Çinemre'nin, sağ diz ön çapraz bağında yırtık saptandığı bildirildi.

Ameliyat edilmesi planlanan oyuncu için 6-7 aylık tedavi süreci öngörüldüğü belirtildi. Göztepe'nin başarılı futbolcusu Hakan Cinemre, Nazilli Belediyespor maçının 25. dakikasında kenara 'koptu, koptu’ işareti yaptıktan sonra oyundan alınmıştı.



Öte yandan, 24 yaşındaki futbolcunun, geçen yılın ekim ayında sağ diz ön çapraz bağında yine yırtık meydana gelmişti. Çinemre, geçen sezon bu sakatlığı sonrası forma giyememişti.