Hakan: Ibrahimovic Türkçe kelimeler biliyor

İtalya Serie A takımlarından Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic'i Alman Bild gazetesine anlattı.

"TÜRKÇE KELİMELER BİLİYOR"

İsveçli golcünün Türkiye ile yakından ilgilendiğini ve Türkçe bilmesine şaşırdığını söyleyen Hakan, şu sözleri kullandı; ''Ibrahimovic, bana çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu söyledi. Türk insanını sıcakkanlı olmalarından dolayı çok seviyor. Birkaç kelime Türkçe biliyor olmasına çok şaşırdım. Mesela Türkçe olarak 'Nasılsın?' diyebiliyor. Ayrıca Türkçe şarkıları da çok seviyor. Benimle ve ülkemle bu kadar ilgili olmasına çok sevindim.''