Hakan Keleş: Beşiktaş Douglas'ı istedi

Listesinde Sampdoria’dan Polonyalı Bartosz Bereszynski, Atalanta’da Timothy Castagne ve Roma’dan Hollandalı Karsdorp gibi oyuncular bulunan Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine son olarak Sivasspor’da forma giyen Brezilyalı Douglas’ı aldığı ortaya çıktı.

beIN Sports'a konuşan Yiğidolar’ın hocası Hakan Keleş, Kartal’ın 28 yaşındaki Brezilyalı sağ beklerini transfer etmek istediğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN TALEP VAR

Keleş, “Douglas, Barcelona’dan kiraladığımız bir oyuncu. Beşiktaş’tan talep var ama biz şu an bırakmak istemiyoruz. Bizim Beşiktaş’tan Fatih Aksoy ile temasımız var” diyerek pazarlıkları doğruladı.

Beşiktaş yönetiminin Sivas’tan Douglas’ı kadrosuna katmak için genç Fatih’i takasta kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Keleş, takas teklifini kabul ederse transfer gerçekleşecek.