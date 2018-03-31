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Hakan: Milan'dan başka bir takımın formasını öpmedim

Milan-Chievo maçında attığı golün ardından formasını öpen Hakan Çalhanoğlu, bu hareketi yapmaya devam edeceğini söyledi.

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Hakan: Milan'dan başka bir takımın formasını öpmedim

Kırmızı-siyahlıların Chievo'yu 3-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan milli futbolcu Corriere della Sera'ya konuştu.

DAHA ÖNCE YAPMAMIŞTIM

Hakan Çalhanoğlu, "Gollerimden sonra Milan formasını öpmeye devam edeceğim. Daha önce Hamburg'da veya Bayer Leverkusen'de böyle bir şey yapmamıştım" dedi.

Milli futbolcu, bu hafta Serie A lideri Juventus'la oynayacakları maça da değindi. Tecrübeli futbolcu, "Son aylarda takım olarak iyi oynuyoruz. Şimdi arka arkaya Juventus ve Inter ile karşılaşacağız. Mutlaka kazanmalıyız. Benim gol atıp atmamam önemli değil" diye konuştu.

Önceki kulübü olan Bayer Leverkusen'de hücum hattının solunda görev yaptığını hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, Milan'da da bu bölgede rahatlıkla oynadığını söyledi.

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