Hakan Sabancı: Beşiktaş Başkanı olmak isterim

Üst üste iki sezon şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkan Beşiktaş, son 2 sezonda düşüşe geçmeye başladı.

Geçen sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran siyah-beyazlılar, bu sezona da iyi başlayamadı.

UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden Kartal, ligde ise 19 hafta sonunda liderin tam 11 puan gerisine düştü.

"TABİİ Kİ İSTERİM"

Yaşanan bu kaos ortamı Başkan Fikret Orman'ın koltuğunu sallarken, başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Hakan Sabancı'dan önemli bir açıklama geldi.

Şartların oluşması halinde başkan olmak istediğini söyleyen Sabancı, "Şartlar gelişirse, beni oraya layık görürlerse tabii ki Beşiktaş başkanı olmayı isterim" şeklinde konuştu.