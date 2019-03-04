Hakan Ünsal: TFF'de her türlü göreve hazırım

Yıldırım Demirören'in istifasının ardından kimin yeni TFF başkanı olacağı belirsizliğini koruyor. Başkanlık için henüz resmi bir aday yok ancak mmedyaya yansıyan bazı isimler mevcut. Basına yansıyan başkan adaylarından biri de Hakan Ünsal.

"FUTBOLU, BİLENLER YÖNETMELİ"

Hali hazırda Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı olan Hakan Ünsal, kendisi başkanlığa aday olmayacağını ifade ederken, bu yönde bir teklif gelmesi durumunda ise elini taşın altına koyacağını belirtti.

Federasyonu futbolun içinden gelen birilerinin yönetmesi gerektiğinin altını çizen Ünsal, "Görev verilmesi halinde Türk futboluna katkıda bulunmaya hazırız. Sağlam bir kadromuz var ve hepsi Türk futbolunun sorunları billen kişiler. Ancak benim başkanlığa aday olmam söz konusu değil. Bize ihtiyaç olursa, kapımız çalınırsa görevden kaçmayız. Direkt olarak başkan adaylığımı açıklamam ama TFF'de her türlü göreve talibim." şeklinde konuştu.