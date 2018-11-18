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Hakan ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel bir karşılaşma oynayacak A Milli Takımımızda Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu sakatlıklar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

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Hakan ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Ukrayna ile 20 Kasım'da Antalya'da özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu, aday kadrodan çıkarıldı.

KAMPTAN AYRILDILAR

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Serdar Aziz'in İsveç maçı öncesindeki ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle müsabakada yer alamadığı belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun ise ayağındaki sakatlıkla ilgili tedavisine kulübünde devam etmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Serdar ve Hakan'ın sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Konya'daki kampından ayrıldığı bildirildi.

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