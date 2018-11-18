Hakan ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

1 Maicon'un eşi İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu can sıkarken, eşi evi terk eden Maicon'un da psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtildi.

2 Aykut Kocaman'ın maaşı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman'ın yıllık 2 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

3 Modeste Köln'e transfer oldu Alman kulübü Köln, Galatasaray'ın "Transfer edersek 25 milyon euro ödemek zorunda kalırız" dediği Modeste'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

4 Sakatlanan Belhanda'nın son durumu Fas'ın Kamerun'la oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanan Galatasaraylı Belhanda'nın yürürken topalladığı görüldü.

5 Lucescu'dan yeni sözleşme talebi A Milli Takım'a tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşatan Lucescu'nun yeni sözleşme istediği ifade edildi.

6 Tekvandocu İmam Hatipli kız Avrupa şampiyonluğu istiyor Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonu, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şeyma Güngör, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na hazırlanıyor.

7 A Milli Takım, İsveç'e yenildi A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde, B Ligi 2. gurup maçında İsveç'e 1-0 mağlup oldu ve küme düştü. Miller artık C Ligi'nde yer alacak.

8 Serdar Aziz milli maç öncesi sakatlandı Galatasaray'da sakatlar kervanına Serdar Aziz de katıldı. Serdar, A Milli Takım'ın İsveç ile oynayacağı mücadele öncesinde sakatlandı ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

9 Basel taraftarı Eren Derdiyok'un dönmesini istiyor Basel taraftarı, Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Eren Derdiyok'un takıma geri dönmesini istiyor.