Hakan yoksa, Milan galip gelemiyor

Serie A'da oynayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan formasıyla şimdiye kadar 116 resmi maça çıktı.

2017-18 sezonunda Milan’a geldiğinden bu yana, Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarından kaleciler hariç ve Franck Kessié dışında (94) herkesten çok lig maçına çıktı (90 maç).

HAKAN YOKKEN, GALİBİYET ZOR

Milan formasıyla Serie A’da Hakan Çalhanoğlu’ndan başka gol atan Türk oyuncu yok. Hakan Çalhanoğlu’nun Milan forması giydiği dönemde takımı onun oynadığı maçlarda yüzde 48.8’lik bir galibiyet oranı yakalarken (40/82 maç), oynamadığı maçlarda ise yüzde 35’te kaldı (7/20 maç).

Ayrıca Çalhanoğlu, Milan’la imzaladığından bu yana takımının San Siro’da attığı en uzaktan golün sahibi; Mayıs 2018’de Fiorentina’ya 28.5 metreden attığı gol.