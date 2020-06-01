Hakan: Zlatan'ın tuttuğu Türk takımının renginde sarı var

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, beIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

Bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini tekrar dile getiren milli futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'in Türkiye'den tuttuğu takımla ilgili ipucu verdi.

İşte Hakan'ın sözleri:

"Ibrahimovic benim röportajımı takip etmiş, 'Benim hakkımda konuşmuşsun' dedi. 'Bana sordular hangi takımı tuttuğunu' dedim. Bana 'Takımı söyledin mi' dedi, 'Sen bana söyleme dediğin için söylemedim' dedim. Söylesem kızar. Tuttuğu takımda sarı var. Yarın bana 'Sarı' demişsin diyecek, başka detay veremem, bence bu kadar yeterli. Bu kadar güldüğüme göre anlaşılmıştır diye düşünüyorum."