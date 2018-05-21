Hakan'dan 1 gol 3 asistlik sezon finali

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Milan'ın Fiorentina'yı 5-1 yendiği karşılaşmada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, bir gol, 3 asistlik performans sergiledi.
HAKAN'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Serie A'nın son haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Fiorentina'yı ağırladı. Milan'a karşılaşmada 5-1'lik galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada serbest vuruştan Hakan Çalhanoğlu, 41 ve 59. dakikalarda Patrick Cutrone, 49. dakikada Nikola Kalinic ve 76. dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura ile Cutrone'nin (2) gollerinde asistleri yapan isim oldu. Fiorentina'nın tek golünü, 20. dakikada Giovanni Simeone attı.