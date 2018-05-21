Hakan'dan 1 gol 3 asistlik sezon finali

Çalımbay: Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri düzenli forma giyemeyen ancak buna rağmen takımda kalan Tarık Çamdal, dünkü kutlamalarda yine ıslıklandı.

Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa, sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, iç saha maçlarında taraftarın kendilerini strese soktuğunu ve fazla puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Nagatomo, gösterdiği performansla şampiyonlukta kilit rol oynadı. Japon futbolcu kutlamalarda ise samuray dansı yaptı.

Avrupa'da hemen hemen bütün ligler sona erdi. Cengiz Ünder, Türkiye'yi temsil eden lejyonerlerimiz arasında en iyi performans gösteren isim oldu.

1 Yasin Öztekin: Maç sabahları namaz kılıyoruz Galatasaraylı Yasin Öztekin, katıldığı sahur programında maçlardan önce takım arkadaşlarıyla namaz kıldıklarını ifade etti.

2 Tarık Çamdal kutlamalarda ıslıklandı Galatasaray'a transfer olduğu günden beri düzenli forma giyemeyen ancak buna rağmen takımda kalan Tarık Çamdal, dünkü kutlamalarda yine ıslıklandı.

3 Aykut Kocaman'ın veda sözleri Başkanlık seçimi nedeniyle görevinden istifa edeceğini belirten Aykut Kocaman, takıma veda ederken, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

4 Volkan Demirel: Taraftar bizi strese soktu Fenerbahçe'de Volkan Demirel, iç saha maçlarında taraftarın kendilerini strese soktuğunu ve fazla puan kaybı yaşadıklarını ifade etti.

5 Mustafa Cengiz: Taraftarımız Rıza beyi affetsin Şampiyonluk gecesinde basın konuşmasını kesen Rıza Kocaoğlu hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Devre arasında tanışmıştık, kötü niyetle yaptığına inanmıyorum" dedi.

6 Galatasaray'ın transfer politikası Şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

7 Sosa beklentileri karşılayamadı Milan'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli ile alınan ve yıllık 3.2 milyon euro ödenen Jose Sosa, sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi.

8 Galatasaray, Melo'dan 2.5 milyon TL daha kazandı Galatasaray, 2015 yılında Inter'e sattığı Melo'dan, yapılan anlaşma gereği 500 bin euro daha kazandı.

9 Avrupa'da oynatan Türk futbolcuların performansları Avrupa'da hemen hemen bütün ligler sona erdi. Cengiz Ünder, Türkiye'yi temsil eden lejyonerlerimiz arasında en iyi performans gösteren isim oldu.