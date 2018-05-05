Hakan'lı Milan, Hellas Verona'yı farklı yendi

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Olaylı derbi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Biz tekrar kararı çıktığında şampiyonluğu kaçırdık. Takımın ve hocanın ayarı bozuldu" dedi.

Uzun süredir Brezilya'da bulunan Fenerbahçe scout ekibi, Everton, Ramiro, Willian Arao ve Marcos Guilherme isimlerini yönetime rapor etti.

Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 mağlup ederek ligde arka arkaya 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli taraftarların Şenol Güneş'e yaptığı gönderme ise maçın önüne geçti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Devletle karşı karşıya getirilmemiz için haberler çıktı. Ama bunlar gerçek değil" dedi.

1 Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

2 Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi Real Madrid'in Bayern Münih'i eleyerek finale çıktığı maçta Cüneyt Çakır'ın Alman ekibinin net penaltısını vermemesi, dış basında büyük yankı uyandırdı.

3 Roma'yı hakem yaktı Liverpool'un Roma'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı maça hakem Damir Skomina'nın kararları damga vurdu.

4 Şenol Güneş Bodrum'da Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaşanan olayların ardından kafa dinlemek için Bodrum'a gitti.

5 Son 3 hafta kala Süper Lig'de puan durumu Süper Lig'in son 3 haftasına girilirken Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek liderliğini sürdürdü. İşte 31. hafta sonunda oluşan puan durumu ve kalan maçlar.

6 Galatasaray evinde Beşiktaş'ı yendi Galatasaray, bir kırmızı kart bir penaltı ve 2 golün olduğu derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve liderliği bırakmadı.

7 F.Bahçe sahaya çıkıp Beşiktaş'ı bekleyecek Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı yarın yapılacak.

8 Beşiktaş PFDK'ya savunmasını gönderdi Fenerbahçe maçına çıkmadıkları için sevk edildikleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na savunmasını gönderen Beşiktaş Kulubü, gelirlere el konulmamasını ve gelecek sezon kupada yer almayı istedi.

9 Galatasaray evinde hiç yenilmedi Bu sezon deplasmanlarda iyi bir grafik çizemeyen G.Saray, iç sahada ise mükemmel bir performans gösterdi. Aslan, evinde oynadığı 16 maçında 15'ini kazanmayı başardı.