Hakeem al-Araibi tutuklandı

Bahreyn'de bir polis merkezine yapılan saldırıya karıştığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen ancak Avustralya'ya iltica eden Hakeem al-Araibi, Tayland'da tutuklanmıştı.

Taylandlı savcılar ise geçtiğimiz hafta cuma günü oyuncunun ülkesi Bahreyn'e iade edilmesi talebinde bulunmuştu.

Hakeem al-Araibi ise Bahreyn'e iade edilmesi halinde idam edileceğini söylemişti.

Bahreynli futbolcu aynı zamanda kefaletle serbest bırakılma talebinde de bulunmuş ancak hakimler dünkü duruşmada bunu reddederek ona neden Bahreyn'e iade edilmemesi yönünde bir savunma yapması için 60 gün daha verdi.

BENİ BAHREYN'E GÖNDERMEYİN

Duruşma çıkışında "Beni Bahreyn'e geri göndermeyin" diye bağıran al-Araibi'ye destekçileri de "Avustralya seninle" diye karşılık verdiler.

Birçok koruma polisinin de eşlik ettiği Hakeem al-Araibi'nin ayaklarınından da zincirlendiği dikkatlerden kaçmadı.

Avustralya hükumeti de bugün Taylandlı savcıya bir çağrı yaparak al-Araibi'nin serbest kalmasını talep etti.