Hakem Abdullah Yılmaz: MHK beni tehdit etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Menemen Belediyespor ile Afjet Afyonspor maçına atanan hakem Abdullah Yılmaz'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun sözleri üzerine hakemliği bıraktığını söyledi.



İşte Abdullah Yılmaz'ın Yusuf Namoğlu'nun kendisine söylediği sözleri açıkladığı istifa mektubu...

ALEMİ CİHAN OLSAN ALAMAZSIN

Yılmaz, ''Menemenspor-Afjet Afyonspor müsabakası ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından 2 defa cep telefonumdan arandım. Cevapsız çağrılarını gördüğümde kendisini aradım. Daha önce Menemen müsabasını yönettiğimi ve Menemen cephesinin tepkilerini olmuştu diye belirtti. Bu sebeple doğru dürüst maç yönet, maça MHK üyesi gönderip izleteceğim. Bu maçtaki yönetimine göre bir daha maç alamazsın. Alemi cihan olsan alamazsın. Maçın yönetimine göre geleceğini şekillendireceğim." dedi.

Bizim geleceğimize sadece Allah-ü Teala karar verir.



Bu yapmış olduğu tehditkar konuşmaları MHK Başkanı'nın müsabakaya 48 saatten az kaldığı sürede söylemesi sebebiyle 22 yıldır adaletle icra etmiş olduğum hakemlik kararımı noktalıyorum. 16.02.2018



Kamuoyuna saygıyla arz ederim.



ABDULLAH YILMAZ''