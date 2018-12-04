Hakem hocaları 'kural hatası yapıldı' diyor

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 7. dakikasında Diagne'nin kullandığı penaltının kaçmasının ardından yaşanan karışıklık ve "kural hatası" iddialarının ardından Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda yer alan ifadeler olayın netleşmesini sağladı.

KASIMPAŞALI FUTBOLCUYU GÖRDÜM

Karşılaşma sonrasında yardımcıları ve maçın gözlemcileri ile karşılaşmayı değerlendiren Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda "Penaltı sırasında Kasımpaşalı futbolcunun ceza sahası ihlali yaptığını gördüm. Bu yüzden ihlal yapılan noktadan endirekt serbest atış verdim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



Uğurlu'nun raporunda "Kasımpaşalı oyuncuyu gördüm" ifadesini kullanması, bir anlamında Fenerbahçeli oyuncuları da görmediği anlamına da geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yazdığı raporunda Fenerbahçeli oyuncuların ihlalinden bahsetmemesi, kural hatası iddialarını da bir anlamda taca çıkarmış oldu.



Kasımpaşa Kulübü, kural hatası iddiasıyla TFF'ye başvurması durumunda MHK Uğurlu'nun yazdığı raporu dikkate alacak ve bu doğrultuda kararını verecek.

BÜNYAMİN GEZER: BU BİR KURAL HATASIDIR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eski hakem Bünyamin Gezer, "Eduok içeriye erken girmiş. Gol iptali doğru. Ama bir şey yanlış. Endirekt serbest vuruş kararı... Eduok ihlali tek başına yapmış olsaydı doğru karardı. Ama 4 tane Fenerbahçeli oyuncu da ceza sahasında. Penaltı tekrar edilmeliydi. Bu bir kural hatasıdır" dedi.

AHMET ÇAKAR: "TEKRAR EDİLMELİ"

Pozisyon sonrasında değerlendirmede bulunan Ahmet Çakar, ''Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ.'' paylaşımında bulundu.

DENİZ ÇOBAN: "KURAL HATASI YAPTI"

Deniz Çoban da yaptığı paylaşımda, "Türk hakemlik tarihinde "Kural hatası" yapan hakeme (Beşiktaş-Sivas) hemen ertesinde bir başka önemli maç veren MHK başkanı olmamıştır! Dünya hakemlik tarihinde çıktığı ikinci maçta da kural hatası yapan bir başka hakem olmamıştır!" diyerek kural hatası yapıldığını belirtti.

KURAL KİTAPÇIĞI NE DİYOR

Penaltı atışı sırasında hücum oyuncusu ceza alanına girmesi durumunda pozisyonun gol olup olmamasına göre farklı karar veriliyor. Gol olursa, penaltı tekrar ediliyorken, gol olmaması durumunda endirekt serbest vuruşla oyuna devam ediliyor.

-Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece, (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır.

Kural kitapçığındaki ifadeler şu şekilde: